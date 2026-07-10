Tore, Tore, Tore! WAC holt Test-Remis gegen ukrainischen Klub

Sechs Tore fallen beim Testspiel zwischen dem WAC und dem FK Kharkiv in Maria Alm, am Ende trennen sich beide Teams 3:3.

Nicht einmal 24 Stunden, nachdem die Ukrainer ein Testspiel gegen Red Bull Salzburg mit 0:4 verloren haben, gehen sie in der fünften Minute durch Baptistella in Führung.

Castillo stellt in der 20. Minute auf 2:0, dann starten die Lavanttaler eine Aufholjagd: Wenige Augenblicke nach dem zweiten Gegentor verkürzt Sulzer auf 1:2 (21.), per Elfmeter besorgt Vrioni noch in der ersten Halbzeit den Ausgleich (35.).

WAC kann erneut ausgleichen

Im zweiten Durchgang legt Kharkiv wieder vor, Zabergja trifft zum 3:2 (66.). Für den Schlusspunkt in diesem torreichen Schlagabtausch sorgt Karamoko in der 83. Spielminute. Kurz vor Spielende sieht Kharkivs Salyuk noch die Gelb-Rote Karte (90.).

Der WAC bleibt damit auch im fünften Testspiel der Vorbereitung ungeschlagen. Aktuell befindet sich die Silberberger-Truppe auf Trainingslager in Maria Alm, dort steht am Montag (17:30 Uhr) gegen den FC Hradec Kralove ein weiteres Testspiel an.