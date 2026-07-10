Tore, Tore, Tore! WAC holt Test-Remis gegen ukrainischen Klub
Die Lavanttaler liefern sich einen torreichen Schlagabtausch und bleiben in der Vorbereitung ungeschlagen.
Sechs Tore fallen beim Testspiel zwischen dem WAC und dem FK Kharkiv in Maria Alm, am Ende trennen sich beide Teams 3:3.
Nicht einmal 24 Stunden, nachdem die Ukrainer ein Testspiel gegen Red Bull Salzburg mit 0:4 verloren haben, gehen sie in der fünften Minute durch Baptistella in Führung.
Castillo stellt in der 20. Minute auf 2:0, dann starten die Lavanttaler eine Aufholjagd: Wenige Augenblicke nach dem zweiten Gegentor verkürzt Sulzer auf 1:2 (21.), per Elfmeter besorgt Vrioni noch in der ersten Halbzeit den Ausgleich (35.).
WAC kann erneut ausgleichen
Im zweiten Durchgang legt Kharkiv wieder vor, Zabergja trifft zum 3:2 (66.). Für den Schlusspunkt in diesem torreichen Schlagabtausch sorgt Karamoko in der 83. Spielminute. Kurz vor Spielende sieht Kharkivs Salyuk noch die Gelb-Rote Karte (90.).
Der WAC bleibt damit auch im fünften Testspiel der Vorbereitung ungeschlagen. Aktuell befindet sich die Silberberger-Truppe auf Trainingslager in Maria Alm, dort steht am Montag (17:30 Uhr) gegen den FC Hradec Kralove ein weiteres Testspiel an.