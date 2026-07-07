VdF eingeschalten! Ballo von WAC aussortiert

Beim WAC bahnt sich Ärger rund um die Personalie Thierno Ballo an.

Nach seiner Leih-Rückkehr vom englischen FC Millwall hat der einfache ÖFB-Teamspieler im Lavanttal keine sportliche Zukunft.

Während Chefcoach Thomas Silberberger bereits einen Auslandswechsel in Aussicht stellte, könnte es in der Causa nun ungemütlich werden.

Ballo darf nicht mit ins Trainingslager reisen, sein Berater hat den "VdF" eingeschalten.

"VdF" kündigt Maßnahmen an

Gegenüber der "Krone" sagt Ballo-Manager Peter Huemerlehner zur Nicht-Berücksichtigung für das Trainingslager in Maria Alm (Salzburg) am Montag: "Thierno wurde von oberster Stelle darüber informiert, dass er nicht dabei ist."

Daraufhin wendete sich Huemerlehner an die Gewerkschaft. Deren Boss Gernot Baumgartner äußert sich ebenfalls zum Fall Ballo - und kündigt Maßnahmen an.

"Laut Kollektivvertrag steht Ballo Mannschaftstraining gemäß seinem Leistungsniveau zu. Wir werden ein Gespräch mit dem WAC führen. Gibt es Einsicht, passt es. Wenn nicht, müssen wir andere Maßnahmen setzen."

Der Angreifer (24) hat in Wolfsberg eigentlich noch bis Sommer 2027 Vertrag. Der WAC möchte den ehemaligen Chelsea-Nachwuchskicker von der Gehaltsliste bekommen. Für den FC Millwall machte er vergangene Saison wettbewerbsübergreifend 35 Spiele, in denen er ein Tor erzielte und sieben vorbereitete.