Die Tinte ist trocken! Was sich bereits am Mittwoch ankündigte, ist nun fix: Rapid-Offensivspieler Isak Jansson wechselt in die Ligue 1!

Der Schwede unterschreibt bei OGC Nizza, wie Rapid am späten Donnerstagabend vermeldet.

"Wechsel macht Sinn für alle Beteiligten"

"Ich freue mich einerseits sehr, dass wir mit unserer Einschätzung über die Qualitäten von Isak Jansson vor eineinhalb Jahren goldrichtig gelegen sind, andererseits hätten wir ihn natürlich gerne noch etwas länger in unseren Reihen gehabt. Fakt ist aber, dass wir nun gemeinsam zur Entscheidung gekommen sind, dass ein Wechsel Sinn für alle Beteiligten macht", so der grün-weiße Sportdirektor Markus Katzer in einer Aussendung.

Jansson könnte zum Rekordtransfer der Hütteldorfer werden, hießt es zuletzt. Zur Ablöse äußert sich der SK Rapid aber nicht.

Für Grün-Weiß bestritt der Schwede seit seiner Ankunft im Februar des Vorjahres insgesamt 45 Pflichtspielen, in denen er zehn Tore und sieben Vorlagen beisteuerte.

Time to say goodbye: Isak Jansson wechselt an die Côte d‘Azur zum französischen Spitzenverein OGC Nizza!



Vi kommer sakna dig, Isak! 🫶



📰 https://t.co/lHWlfWfuzl#SCR2025 pic.twitter.com/biDrRt3Bi4 — SK Rapid (@skrapid) July 10, 2025