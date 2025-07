Rapids UECL-Auftakthürde: Montenegro-Klub gewinnt Hinspiel

Rapid könnte zum Auftakt in die Conference-League-Quali auf einen Klub aus Montenegro treffen!

Der FK Decic Tuzi gewinnt das Hinspiel im Duell der möglichen Rapid-Gegner gegen Silkes aus der Republik Moldau mit 2:0.

Bajovic bringt die Montenegriner in der ersten Hälfte in Front (39.), kurz nach der Pause muss Silkes' Mircevski mit Rot vom Platz (50.). Ndiaye erhöht in Minute 70.

Bringt Decic Tuzi diesen Vorsprung im Rückspiel kommende Woche über die Ziellinie, wartet das Duell gegen die Hütteldorfer.