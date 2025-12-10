Holt Glasner einen ÖFB-Verteidiger zu Crystal Palace?

Drei Scorer in 13 Startelf-Einsätzen, Teil der besten Defensive der Liga und Tabellenführer. Für Samson Baidoo läuft es seit seinem Wechsel zu RC Lens einwandfrei.

Aus Sicht des Klubs könnte es sogar zu gut laufen. Denn wie "Teamtalk" berichtet, habe sich Baidoo ins Blickfeld von zwei Vereinen aus der Premier League gespielt.

Guehi-Ersatz bei Palace?

Demnach soll sowohl West Ham United als auch Crystal Palace, der Arbeitgeber von Oliver Glasner, am U21-ÖFB-Teamspieler interessiert sein.

Englische Klubs machten im letzten Jahr bereits gute Erfahrungen mit Verteidigern von Lens. Abdukodir Khusanov (nun ManCity) und Kevin Danso (Spurs) machten zuletzt den Schritt, der nun bei Baidoo bevorstehen könnte.