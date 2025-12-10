NEWS

Holt Glasner einen ÖFB-Verteidiger zu Crystal Palace?

Der Transfer von Christoph Baumgartner scheiterte im Sommer offenbar. Gelingt in Zukunft der Transfer eines anderen Österreichers?

Holt Glasner einen ÖFB-Verteidiger zu Crystal Palace? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Drei Scorer in 13 Startelf-Einsätzen, Teil der besten Defensive der Liga und Tabellenführer. Für Samson Baidoo läuft es seit seinem Wechsel zu RC Lens einwandfrei.

Aus Sicht des Klubs könnte es sogar zu gut laufen. Denn wie "Teamtalk" berichtet, habe sich Baidoo ins Blickfeld von zwei Vereinen aus der Premier League gespielt.

Guehi-Ersatz bei Palace?

Demnach soll sowohl West Ham United als auch Crystal Palace, der Arbeitgeber von Oliver Glasner, am U21-ÖFB-Teamspieler interessiert sein.

Englische Klubs machten im letzten Jahr bereits gute Erfahrungen mit Verteidigern von Lens. Abdukodir Khusanov (nun ManCity) und Kevin Danso (Spurs) machten zuletzt den Schritt, der nun bei Baidoo bevorstehen könnte.

Mehr zum Thema

30 Millionen! Glasner wollte ÖFB-Kicker nach London holen

30 Millionen! Glasner wollte ÖFB-Kicker nach London holen

Premier League
5
Interesse reißt nicht ab: Top-Klub will Affengruber

Interesse reißt nicht ab: Top-Klub will Affengruber

La Liga
22
PSG und Co. buhlen um WAC-Leistungsträger! Wintertransfer?

PSG und Co. buhlen um WAC-Leistungsträger! Wintertransfer?

Bundesliga
16
Ex-Salzburger unterschreibt wohl bei Lens

Ex-Salzburger unterschreibt wohl bei Lens

International
Neuer Innenverteidiger für Austria Wien

Neuer Innenverteidiger für Austria Wien

Bundesliga
65
"Eine Schande": Liverpool-Legende Carragher kritisiert Salah

"Eine Schande": Liverpool-Legende Carragher kritisiert Salah

Premier League
9
Darts-WM 2026: Startzeiten, Preisgelder und Teilnehmer-Rekord

Darts-WM 2026: Startzeiten, Preisgelder und Teilnehmer-Rekord

Mehr Sport
Kommentare

Kommentare

Ligue 1 Samson Baidoo RC Lens Crystal Palace West Ham United Oliver Glasner Premier League Transfermarkt Gerüchteküche