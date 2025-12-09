"Eine Schande": Liverpool-Legende Carragher kritisiert Salah

Jamie Carragher hält das Verhalten von Liverpools Mohamed Salah, der seinen Klub und Trainer Arne Slot jüngst scharf kritisiert hatte, für "eine Schande".

"Einige Leute haben das als emotionalen Ausbruch dargestellt. Ich glaube nicht, dass es das war. Ich glaube, wenn Mo Salah in der Mixed Zone haltmacht, was er in acht Jahren bei Liverpool viermal getan hat, dann ist das mit ihm und seinem Agenten abgesprochen, um maximalen Schaden anzurichten", sagte Liverpool-Legende Carragher bei "Sky".

Salah stand am Samstag beim 3:3-Remis zwischen Liverpool und Leeds United zum dritten Mal in Folge nicht in der Startelf der "Reds". Der 33-Jährige wurde auch nicht eingewechselt. Nach dem Spiel machte der Ägypter seinem Ärger gegenüber Medienvertretern Luft.

"Die Fans von Liverpool, der Trainer, alle, die mit dem Verein zu tun haben, fühlen sich im Moment wie am Boden zerstört. Und er hat genau diesen Zeitpunkt gewählt, um den Trainer anzugreifen und vielleicht zu versuchen, ihn feuern zu lassen", hielt Carragher fest.

Carragher: "Warum sollte man ihn einwechseln?"

Im Moment ist der FC Liverpool nur Zehnter in der Premier-League-Tabelle. In den letzten zehn Spielen gab es lediglich drei Siege.

Carragher kann die Entscheidung von Slot, Salah auf der Bank zu lassen, nachvollziehen. "Warum sollte man ihn einwechseln, wenn man in diesen Spielen (gegen West Ham und Leeds, Anm.) führt? Man braucht kein Tor. Man muss nur keine Gegentore kassieren. Wenn man Salah einwechselt, holt man einen Spieler, der bei Standardsituationen nicht verteidigen kann und nicht zurückläuft."

Am Dienstag ist der amtierende englische Meister in der UEFA Champions League bei Inter Mailand gefordert (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>). Salah steht für das Spiel nicht im LFC-Kader.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel wurde Slot gefragt, ob Salah sein letztes Spiel für Liverpool absolviert habe. "Ich kann diese Frage im Moment nicht beantworten", wollte sich der Coach nicht festlegen.