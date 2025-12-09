Messi erneut zum MVP der MLS gewählt

Lionel Messi ist zum zweiten Mal in Folge zum wertvollsten Spieler der abgelaufenen Saison der Major League Soccer gewählt worden.

Bisher hatte noch kein Spieler den "Landon Donovan Award" in zwei aufeinanderfolgenden Jahren geholt. Den MVP Award hat mit dem Serben Predrag "Preki" Radosavljevic (1997 und 2003 mit Kansas City) überhaupt nur ein weiterer Spieler zweimal geholt.

Am vergangenen Wochenende gewann der argentinische Superstar mit Inter Miami mit einem 3:1 im Finale gegen die Vancouver Whitecaps den ersten Meisterschaftstitel des Klubs.

Eine Torvorlage fehlte auf Rekord von Carlos Vela

Messi kam im Spieljahr auf 29 Tore und 19 Vorlagen, den 2019 von Carlos Vela fixierten Rekord von 49 Torbeteiligungen verpasste er damit nur um einen Treffer bzw. Assist. Als erster Spieler der MLS-Geschichte brachte es Messi zudem auf zehn Matches mit mehr als einem Tor.

Titelverteidiger Argentinien trifft bei der WM am 22. Juni in Dallas auf Österreichs Team. Messi gab zuletzt an, dass er gerne Teil des Teams sein wolle.