In der Vorweihnachtszeit ändert sich auch die Sport-Landschaft. Darts ist plötzlich wieder in aller Munde, denn: Die World Darts Championship beginnen wieder!

Vom 11. Dezember 2025 bis zum 3. Jänner 2026 kämpfen die besten Dartspieler der Welt wieder darum, wer die prestigeträchtige Sid Waddell Trophy nach dem Jahreswechsel in die Höhe strecken darf.

Im 18. Jahr in Folge wird die Darts-WM im altehrwürdigen Alexandra Palace in London ausgetragen. Zum letzten Mal findet das Turnier allerdings in der West Hall statt, wo knapp 3.000 Fans Platz haben. Ab dem nächsten Jahr zieht die WM in die Great Hall (5.000 Zuschauer) um.

Teilnehmer-Rekord aufgestellt

Erstmals werden 128 Spieler (aus 34 Nationen) an den Start gehen. So viele Teilnehmer gab es in der 32-jährigen Geschichte des Turniers noch nie. Damit gibt es auch erstmals überhaupt 127 bei der Weltmeisterschaft.

Unter den 128 Dartspielern ist ein Österreicher dabei: Mensur Suljovic (53). Der Wiener trifft in der ersten Runde auf David Cameron (KAN), die Partie findet am 15. Dezember ab 15.30 (im LIVE-Ticker >>>) statt.

Das Preisgeld

Die PDC erhöhte im Zuge der WM-Ausweitung auch die Preisgelder. 5 Millionen Pfund schüttet die Professional Darts Corporation für das wichtigste Turnier des Jahres aus. Allein ein Fünftel, also 1 Million Pfund, erhält der Sieger.