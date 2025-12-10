NEWS

Darts-WM 2026: Startzeiten, Preisgelder und Teilnehmer-Rekord

Wann startet die Darts-WM? Wie hoch sind die Preisgelder? Wie viele Dartsspieler sind dabei? Wer sind die Teilnehmer? Und welcher Österreicher ist dabei?

Darts-WM 2026: Startzeiten, Preisgelder und Teilnehmer-Rekord Foto: © GETTY
In der Vorweihnachtszeit ändert sich auch die Sport-Landschaft. Darts ist plötzlich wieder in aller Munde, denn: Die World Darts Championship beginnen wieder!

Vom 11. Dezember 2025 bis zum 3. Jänner 2026 kämpfen die besten Dartspieler der Welt wieder darum, wer die prestigeträchtige Sid Waddell Trophy nach dem Jahreswechsel in die Höhe strecken darf.

Im 18. Jahr in Folge wird die Darts-WM im altehrwürdigen Alexandra Palace in London ausgetragen. Zum letzten Mal findet das Turnier allerdings in der West Hall statt, wo knapp 3.000 Fans Platz haben. Ab dem nächsten Jahr zieht die WM in die Great Hall (5.000 Zuschauer) um.

Teilnehmer-Rekord aufgestellt

Erstmals werden 128 Spieler (aus 34 Nationen) an den Start gehen. So viele Teilnehmer gab es in der 32-jährigen Geschichte des Turniers noch nie. Damit gibt es auch erstmals überhaupt 127 bei der Weltmeisterschaft.

Unter den 128 Dartspielern ist ein Österreicher dabei: Mensur Suljovic (53). Der Wiener trifft in der ersten Runde auf David Cameron (KAN), die Partie findet am 15. Dezember ab 15.30 (im LIVE-Ticker >>>) statt.

Das Preisgeld

Die PDC erhöhte im Zuge der WM-Ausweitung auch die Preisgelder. 5 Millionen Pfund schüttet die Professional Darts Corporation für das wichtigste Turnier des Jahres aus. Allein ein Fünftel, also 1 Million Pfund, erhält der Sieger.

Runde

Preisgeld

  1. Runde

15.000 Pfund

  1. Runde

25.000 Pfund

  1. Runde

35.000 Pfund

Achtelfinale

60.000 Pfund

Viertelfinale

100.000 Pfund

Halbfinale

200.000 Pfund

Finalist

400.000 Pfund

Sieger der WM

1.000.000 Pfund

Der Favorit

Luke Littler ist der Titelverteidiger.
Foto: ©getty

Titelverteidiger, Nummer eins der Welt, bester Spieler des Jahres: Luke Littler ist der große Gejagte bei den World Darts Championship 2026.

Der 18-Jährige ist seit November die Nummer eins der Weltrangliste, gewann sechs der elf Major-Turniere in 2025. Auch die Buchmacher führen Littler als Favoriten an - vor Luke Humphries, Gian van Veen und Gerwyn Price.

Der Spielplan der Darts-WM

