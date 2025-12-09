Neuer Innenverteidiger für Austria Wien

Der FK Austria Wien nimmt einen neuen Innenverteidiger unter Vertrag.

Wilhelm Vorsager unterschreibt bei den Veilchen einen Vertrag bis Sommer 2028.

Ablösefreier "Ankerspieler"

Der 28-Jährige kommt ablösefrei vom SV Stripfing, der im Herbst aufgrund finanzieller Probleme seinen Spielbetrieb in der ADMIRAL 2. Liga einstellen musste.

Der ehemalige U21-Teamspieler ist vorerst bei den Young Violets eingeplant, wo er als "Ankerspieler" die jungen Talente führen soll.

88 Bundesliga-Spiele

Vorsager, der auch als Sechser eingesetzt werden kann, bringt aus seiner Zeit bei der Admira die Erfahrung von 88 Bundesliga-Spielen mit nach Wien-Favoriten. Zudem hat er bereits 69 Partien in der zweithöchsten Spielklasse in den Beinen.

Der Niederösterreicher, der 2024 beim norwegischen Klub IK Start auch schon Auslandserfahrung gesammelt hat, war bereits im Sommer bei den Violetten im Gespräch.

Mit Saisonende laufen bei der Austria die Verträge der beiden Innenverteidiger Philipp Wiesinger und Tin Plavotic aus.