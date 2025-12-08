NEWS

Ex-Salzburger unterschreibt wohl bei Lens

Transferexperte Fabrizio Romano vermeldet den Transfer eines Mittelfeldspielers von Leipzig als fix.

Ex-Salzburger unterschreibt wohl bei Lens Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Amadou Haidara wechselt wohl zum französischen Tabellenführer RC Lens – der Deal soll perfekt sein. Das vermeldet Transferexperte Fabrizio Romano.

Der malische Mittelfeldspieler soll demnach einen Vertrag bis Juni 2029 unterschreiben. Die Ablösesumme für RB Leipzig beträgt inklusive Bonuszahlungen rund drei Millionen Euro.

Von 2016 bis 2018 spielte er für Red Bull Salzburg.

Nach dem Afrika-Cup mit Mali wird er im Jänner zum Team stoßen und damit Teamkollege von Samson Baidoo und Ex-Rapidler Mamadou Sangaré.

Die Rekord-Einkäufe von Paris Saint-Germain

#21 - Lucas Chevalier
#21 - Lucas Moura

Slideshow starten

25 Bilder

Mehr zum Thema

Salzburg nimmt Inter-Juwel ins Visier

Salzburg nimmt Inter-Juwel ins Visier

Bundesliga
23
Sturm und Säumel: Wie geht es weiter?

Sturm und Säumel: Wie geht es weiter?

Bundesliga
2
Elias Havel: Ein Mann fürs ÖFB-Team?

Elias Havel: Ein Mann fürs ÖFB-Team?

Bundesliga
17
St. Pöltens Frauen hoffen in CL auf Überraschung gegen Juve

St. Pöltens Frauen hoffen in CL auf Überraschung gegen Juve

Frauen-Fußball
U17-Helden zurück im LigaZwa-Alltag

U17-Helden zurück im LigaZwa-Alltag

LAOLA1
Bayern erwischen schwieriges Los im Viertelfinale

Bayern erwischen schwieriges Los im Viertelfinale

International
6
Infantino entschuldigt sich bei Weltmeister-Trainer Scaloni

Infantino entschuldigt sich bei Weltmeister-Trainer Scaloni

FIFA WM
3
Kommentare

Kommentare

RC Lens Amadou Haidara RB Leipzig Fußball Ligue 1 Transfermarkt