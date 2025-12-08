Amadou Haidara wechselt wohl zum französischen Tabellenführer RC Lens – der Deal soll perfekt sein. Das vermeldet Transferexperte Fabrizio Romano.

Der malische Mittelfeldspieler soll demnach einen Vertrag bis Juni 2029 unterschreiben. Die Ablösesumme für RB Leipzig beträgt inklusive Bonuszahlungen rund drei Millionen Euro.

Von 2016 bis 2018 spielte er für Red Bull Salzburg.

Nach dem Afrika-Cup mit Mali wird er im Jänner zum Team stoßen und damit Teamkollege von Samson Baidoo und Ex-Rapidler Mamadou Sangaré.