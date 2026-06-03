Coach von ÖFB-Kicker reicht Rücktritt ein - Folgt er auf Glasner?

Trainer Oliver Glasner verließ Crystal Palace mit dem Triumph in der UEFA Conference League. Ein entsprechender Fixplatz in der UEFA Europa League macht das Glasner-Erbe auf der Insel durchaus interessant.

Zuletzt wurde sein Frankfurter Nachfolger gehandelt >>>

Wie "TalkSport" berichtet, gebe es jetzt Gespräche mit einem französischen Erfolgscoach. Pierre Sage (RC Lens) sei einer der Topfavoriten auf den Job in der englischen Hauptstadt. Wenig später berichtet "Foot Mercato" vom Rücktritt in Lens. Demnach spreche er mit Palace, habe aber auch andere Optionen, eine davon aus dem Nahen Osten.

Die Konditionen zum Aus in Lens müssen wohl noch geklärt werden.

Betreute ÖFB-Kicker

Der 47-Jährige führte Lens in der vergangenen Saison zum Cuptitel und zur Vizemeisterschaft.

Großen Anteil am Erfolg hatte auch ÖFB-Kicker Samson Baidoo (22), der Innenverteidiger war beim Vizemeister gesetzt. Im Sommer 2025 wechselte der Verteidiger vom FC Red Bull Salzburg nach Lens.

Ein Baustein des Erfolgs war auch Ex-Österreich-Legionär Mamadou Sangare, der Malier wechselte im Sommer vom SK Rapid zu Lens.

Glasner hingegen soll sich mit AC Milan getroffen haben >>>