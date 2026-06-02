Emotionaler Glasner verabschiedet sich mit Brief von Palace-Fans

Nach dem Gewinn seines dritten Titels innerhalb von zwölf Monaten und seinem Abschied als Cheftrainer von Crystal Palace hat sich Oliver Glasner mit einem emotionalen offenen Brief ein letztes Mal an die Fans der „Eagles“ gewandt.

Dort blickt Oliver Glasner mit großer Dankbarkeit auf seine Zeit bei Crystal Palace zurück. Der Österreicher betont, dass er als Fremder nach Selhurst gekommen sei und den Verein nun als Teil einer Familie verlasse.

Besonders stolz sei er nicht auf die gewonnenen Titel, sondern auf den Zusammenhalt innerhalb des Teams sowie die einzigartige Verbindung zwischen Mannschaft und Fans.

Der offene Brief von Oliver Glasner übersetzt ins Deutsche

Ich schreibe dies am Morgen nach dem großartigsten Abend in Leipzig, den so viele von euch sowohl hier vor Ort als auch zu Hause genossen haben, und ich hoffe, ihr habt alle noch immer ein breites Lächeln im Gesicht, so wie wir.

Es ist schwer zu beschreiben, wie ich mich nach den letzten zwei Jahren beim Verlassen von Crystal Palace fühle, aber ich muss sagen, was für ein Privileg es war, für diesen Fußballverein zu arbeiten. Es ist eine Zeit, die mir für den Rest meines Lebens in Erinnerung bleiben wird.

Wie ich bereits am vergangenen Wochenende sagte, kam ich als Fremder nach Selhurst Park. Jetzt fühle ich mich wie ein Südlondoner. Natürlich werden alle Fußballfans sagen, dass ihr Verein etwas Besonderes ist, aber Palace ist wirklich einzigartig, mit einer ganz eigenen Energie, die in der Gemeinschaft verwurzelt ist und deren Kern die Familie bildet.

Vor allem aber basiert der Verein auf einer extrem starken Verbindung zwischen der Mannschaft und ihren Fans. Ich schätze mich sehr glücklich, während meiner Zeit hier eine fantastische Reise mit euch allen erlebt zu haben.

Beim Fußball – und im Fußballmanagement – dreht sich immer alles um Ergebnisse. Ohne Ergebnisse bleibt man nirgendwo lange. Doch die Ergebnisse und sogar die Titel sind nicht das, worauf ich am meisten stolz bin. Am stolzesten bin ich darauf, Teil eines Teams zu sein, das wir gemeinsam aufgebaut haben, und auf den Zusammenhalt zwischen den Spielern, dem Trainerstab, Steve und dem Vorstand – und vor allem auf euch, die Fans. Gemeinsam haben wir daran geglaubt, dass es nichts gibt, was dieser Verein nicht erreichen kann, keinen Gegner, den wir nicht besiegen könnten.

Ich nehme viele schöne Erinnerungen mit, aber was besonders hervorsticht, ist die Atmosphäre, die ihr an Spieltagen im Selhurst Park geschaffen habt – die Emotionen, die Intensität, der Lärm; all das hat unseren talentierten Spielern den Antrieb gegeben, sich zu entfalten und ihr Bestes zu geben.

Wir haben eine Mentalität geschaffen, dass wir mithalten können. Das bedeutet nicht, dass man jedes einzelne Spiel gewinnt. Aber wir haben gezeigt, dass Crystal Palace zu Hause und auf dem gesamten Kontinent gegen die allerbesten Mannschaften bestehen kann.

In Leipzig hatten wir das perfekte Ende. Es war ein Spiel, das gezeigt hat, was aus dieser Gruppe geworden ist. Eine Mannschaft, die sich weigert aufzugeben und sich gegenseitig bei jedem Schritt unterstützt. Es wird mich mit großem Stolz erfüllen, euch in der nächsten Saison in der Europa League zu sehen, wo ich weiß, dass ihr, die Fans, der Mannschaft jede Chance auf eine weitere erfolgreiche Saison geben werdet.

Ich möchte euch für eure großartige Unterstützung, eure Ausdauer und vor allem euren Glauben danken. Ich werde eure Fortschritte weiterhin verfolgen und freue mich auf eure anhaltenden Erfolge – ihr habt es verdient.

Alles Gute,

Oliver Glasner