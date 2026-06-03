Milan: Glasner-Deal ohne Rangnick möglich - Ex-RBS-Coach zu teuer

AC Milan möchte sich komplett neu aufstellen.

Ein neuer Sportdirektor und ein neuer Cheftrainer werden gesucht. Als heißer Kandidat für den Sportchef wurde ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick gehandelt, der einige Kompetenzen einforderte >>>

Dazu soll auch die Trainerbestellung gehören. Rangnicks Favoriten sollen Matthias Jaissle (Al Ahli) und Oliver Glasner (verließ Crystal Palace kürzlich) sein.

Glasner soll mit einer Detailanalyse nach Mailand gereist sein >>>

Ist Jaissle zu teuer?

Die "Gazzetta dello Sport" berichtet jetzt von einem gemeinsamen Abendessen mit den Milan-Verantwortlichen. Eine Einigung gebe es noch nicht.

Klar ist aber auch: Glasner könnte auch Cheftrainer werden, wenn Rangnick nicht in Mailand anheuert. Der Ex-Palace-Coach strebe einen "Make or Break"-Deal an.

Jaissle hingegen dürfte dem Bericht zufolge aus finanziellen Gründen eher unwahrscheinlich sein, der Ex-Salzburg-Trainer verdiene 12 Millionen Euro netto pro Jahr in Saudi-Arabien.

In Mailand müsste er deutliche Abstriche machen, zudem müsse man sich mit dem Saudi-Klub erst einigen. Dort hat der zweifache asiatische CL-Sieger noch ein Jahr Vertrag.

Einigung mit US-Coach?

Auch Berichte über Arne Slot werden als unwahrscheinlich eingestuft. Demnach sei die Alternative Nummer eins US-Coach Maurizio Pochettino.

Der Argentinier und Milan seien sich dem Bericht zufolge über ein Nettojahresgehalt von fünf Millionen Euro bereits einig. Der Deal wäre aber alles andere als durch.

Weiter Kontakt mit Rangnick

Nach wie vor geprüft werde die Situation rundum ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, in den letzten 72 Stunden sei es zu einem Kontakt gekommen. Gespräche dementierte der 67-Jährige zuletzt nicht.

Eine Anstellung des Deutschen würde ihm eine große Macht im Klub geben. Von Trainerstaff über Jugendteam und Scouting habe der Österreich-Coach dann das Sagen. Ob eine Zusammenarbeit mit Berater Zlatan Ibrahimovic funktionieren könnte, werde derzeit evaluiert.

Heuert der Deutsche an, ist eine Verpflichtung eines ehemaligen Weggefährten durchaus wahrscheinlich. Die Spur zu Oliver Glasner könnte dann noch heißer werden, auch wenn ein Deal mit dem Oberösterreicher auch ohne Rangnick möglich wäre.

Glasner war 2012 bis 2014 Co-Trainer beim FC Red Bull Salzburg, Rangnick war damals Sportdirektor der "Bullen".