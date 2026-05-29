Crystal Palace: Bekommt Glasner wieder den gleichen Nachfolger?

Oliver Glasner verlässt Crystal Palace nach dem Titelgewinn in der UEFA Conference League und kann sich nun auf die Suche nach einer neuen Aufgabe machen.

Bei einer Anstellung von Ralf Rangnick bei Milan könnte Glasner in der Domstadt andocken. >>>

Bei Crystal Palace steht die Nachfolge des 51-Jährigen noch nicht fest. Laut "Sky" ist Dino Toppmöller ein Kandidat, Gespräche zwischen beiden Parteien sollen laufen.

Das Kuriose: Der Deutsche folgte 2023 Glasner bei Eintracht Frankfurt nach, übertrumpfte den Punkteschnitt des Oberösterreichers (1,55 in 121 Spielen zu 1,51 in 97 Spielen) sogar knapp.

In der Liga erfolgreicher

In der Deutschen Bundesliga machte er mit einem sechsten und einem dritten Platz auf sich aufmerksam (Glasner war davor 11. und 7.).

Toppmöller wurde Anfang des Jahres bei Eintracht entlassen, ist seither ohne Job.