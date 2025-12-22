Ex-WAC-Goalgetter wird Schnegg-Teamkollege in D.C.

Tai Baribo wird Teamkollege von USA-Legionär David Schnegg.

D.C. United, Klub des einfachen ÖFB-Teamspielers, verpflichtet den ehemaligen WAC-Stürmer für umgerechnet 3,40 Mio. Euro exklusive Bonuszahlungen.

Der israelische Stürmer avanciert damit zum drittteuersten Transfer der Vereinsgeschichte.

Ehemaliger Wolfsberger als Benteke-Nachfolger

Im Sommer 2023 war der 27-Jährige nach zwei starken Jahren beim Wolfsberger AC für 1,40 Mio. Euro zu Philadelphia Union in die MLS gewechselt. Dort schoss er in zwei Saisonen wettbewerbsübergreifend 35 Tore in 67 Spielen.

Nun wechselt er innerhalb der Liga zu D.C. United. In Washington D.C. soll er den belgischen Stürmer-Routinier Christian Benteke ersetzen. Der einstige Liverpool-Torjäger verlässt den Klub nach rund dreieinhalb Jahren.

D.C. United blickt auf ein verkorkstes Jahr zurück. Zum zweiten Mal in vier Jahren beendete der Klub die Saison am letzten Platz der MLS.