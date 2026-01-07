NEWS

Fix! Nwaiwu verlässt den WAC in Richtung Türkei

Für den Nigerianer soll der WAC eine Rekordablöse kassieren.

Fix! Nwaiwu verlässt den WAC in Richtung Türkei Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Der Wolfsberger AC lässt Abwehrspieler Chibuike Nwaiwu zu Trabzonspor ziehen. Beim Tabellendritten der Süper Lig unterschreibt er einen Vertrag bis Sommer 2030.

Der 22-jährige Nigerianer war im Sommer 2024 aus seiner Heimat ins Lavanttal gewechselt. Für den Wolfsberger AC absolvierte er wettbewerbsübergreifend 45 Pflichtspiele, in denen er fünf Tore und eine Vorlage beisteuerte.

Medienberichten zufolge soll der Transfer des Nigerianers dem WAC eine hohe einstellige Millionensumme einbringen. Damit würde er Mohamed Bamba als Rekordtransfer ablösen.

Admiral Bundesliga Fußball Wolfsberger AC Chibuike Nwaiwu Transfermarkt Trabzonspor