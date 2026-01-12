Wohl fix: Dieser Trainer wird bei ManUnited Nachfolger von Amorim

Auch nach der Entlassung von Cheftrainer Ruben Amorim kommt Manchester United nicht aus der Formkrise.

Unter Interimstrainer Darren Fletcher remisierte der Premier-League-Klub gegen Abstiegskandidat FC Burnley, schied im FA-Cup zudem gegen Brighton & Hove Albion aus (zum Spielbericht>>>).

Damit ist wohl auch die Zeit von Fletcher als Interimscoach vorbei. Mehrere englische Medien haben zuvor berichtet, dass dem ehemaligen United-Mittelfelder bei Erfolg eine längere Anstellung am Old Trafford gewunken hätte.

Ex-United-Star übernimmt

Nun soll den kriselnden Topklub ein anderer Ex-Kicker der "Red Devils" zurück in die Erfolgsspur bringen. Wie Transferinsider Fabrizio Romano vermeldet, soll die Wahl dabei auf Michael Carrick gefallen sein.

Die Gespräche mit dem 44-Jährigen sollen bisher gut gelaufen sein, nur die finale Entscheidung noch ausstehen. In jedem Fall soll der neue Trainer aber noch diese Woche vorgestellt werden. Damit kommt es wohl nicht zum Comeback von Ex-United-Coach Ole Gunnar Solskjaer.

Carrick übernimmt wohl vorerst nur bis Saisonende, könnte sich mit guten Ergebnissen aber für ein längerfristiges Engagement empfehlen.

Erster Trainerposten bei Middlesbrough

Carrick stand in seiner Spielerkarriere in 464 Pflichtspielen für United auf dem Platz und gewann mit dem Klub unter anderem die UEFA Champions League, fünf Premier-League-Titel sowie mehrere nationale Pokale.

Nach seinem Karriereende bei den "Red Devils" im Jahr 2018 wurde er dort unter Solskjaer Co-Trainer, wirkte nach dessen Aus bereits in drei Partien als Interimstrainer. Seine erste und bislang einzige Station als Cheftrainer trat er 2022 an: Bis zum Sommer 2025 betreute er Zweitligist Middlesbrough, wo er in 157 Spielen einen Punkteschnitt von 1,57 Zählern aufweist.