So viel kassiert der WAC für den Nwaiwu-Transfer

Die kolportierten acht Millionen Euro bringt der Verkauf des Nigerianers nicht ein. Nwaiwu ist dennoch der Rekord-Abgang der Kärntner.

Am Mittwoch wurde der Wechsel offiziell: Chibuike Nwaiwu verließ den Wolfsberger AC und unterschrieb bis 2030 in der Türkei bei Trabzonspor.

Der Transfer des 22-jährigen Nigerianers hatte sich im Vorfeld bereits angekündigt. Auch über die Ablöse wurde spekuliert. Von einer Summe in der Höhe von acht Millionen Euro war zu lesen.

Ablöse und Gehalt offengelegt

Ganz so viel kassieren die Lavanttaler für Nwaiwu jedoch nicht. Da Trabzonspor über eine Gesellschaft an der Börse notiert ist, müssen gewisse Zahlen wie Ablösen oder Gehälter offengelegt werden.

Aus einer Mitteilung auf der Plattform KAP geht hervor, dass Trabzonspor für die Nwaiwu-Verpflichtung 5,5 Millionen Euro an den WAC überweist. Diese Summe wird in sieben Raten beglichen.

Damit ist der Defensivspieler der teuerste Abgang der Kärntner. Der bisherige Rekordhalter war Mohamed Bamba mit seinem fünf Millionen Euro schweren Wechsel zum FC Lorient vor zwei Jahren.

Aus einer weiteren KAP-Mitteilung geht hervor, dass Nwaiwu in der Süper Lig pro Saison ein Fixgehalt von 700.000 Euro verdienen wird.

VIDEO: Top 10 der brisantesten Transfers in Österreich

