Ibrahimovic-Sohn offenbar vor Milan-Abgang

Maximilian Ibrahimovic wird die AC Milan wohl in diesen Sommer verlassen. Er steht vor einem Wechsel in die Niederlande.

Ibrahimovic-Sohn offenbar vor Milan-Abgang Foto: © getty
Im Sommer 2001 wechselte Zlatan Ibrahimovic aus Malmö zum niederländischen Topklub Ajax Amsterdam, wo er drei Jahre lang Fußball spielte und seinen großen Durchbruch erlangte. 25 Jahre später steht auch sein Sohn vor einem Wechsel zu Ajax.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, soll Maximilian Ibrahimovic die AC Milan in diesem Winter verlassen und sich leihweise dem niederländischen Topklub anschließen.

Ajax soll sich für den 19-Jährigen eine Kaufoption gesichert haben, Milan sich für den Fall eines permanenten Abgangs auch eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Im Dezember erstmals im Profikader

Der Schwede absolvierte die Hinrunde bei Milans Zweitvertretung in der viertklassigen Serie D, wo der Linksaußen auf fünf Tore und vier Assists kam.

Beim Supercup-Match der AC Milan gegen Napoli am 18. Dezember stand er erstmals im Kader der Profis, kam aber nicht zum Einsatz.

