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Ex-Dortmunder Aubameyang vor Wechsel nach Spanien

Der 37-Jährige soll Olympique Marseille verlassen und in LaLiga zurückkehren.

Ex-Dortmunder Aubameyang vor Wechsel nach Spanien Foto: © IMAGO / PRESSE SPORTS
Textquelle: © LAOLA1
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Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zu LaLiga-Aufsteiger Deportivo A Coruña.

Demnach aktivieren die Galizier bei dem 37-Jährigen, der in Frankreich noch bis 2027 unter Vertrag steht, eine Ausstiegsklausel. Diese soll bei 1,5 Millionen Euro liegen.

Rückkehr nach Spanien

Aubameyang war im Sommer letzten Jahres zum zweiten Mal in seiner Karriere nach Marseille gewechselt. Dort steuerte er 2025/26 wettbewerbsübergreifend 14 Tore und zehn Assists bei.

Im Jahr 2022 stand der Gabuner bereits in LaLiga unter Vertrag. Für den FC Barcelona absolvierte er 24 Spiele (13 Treffer). Seine erfolgreichste Phase hatte Aubameyang bei Borussia Dortmund. In insgesamt 213 Pflichtspielen traf er 141 Mal.

Deportivo A Coruña kehrte nach dem LaLiga-Abstieg im Jahr 2018 heuer wieder in die höchste spanische Spielklasse zurück.

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