Ausschluss! Der Absturz von Girondis Bordeaux geht weiter

Der Niedergang des Traditionsvereins Girondis Bordeaux geht weiter!

Nachdem ein Einspruch bei der Finanzaufsicht des französischen Fußballs abgewiesen worden ist, wird Girondis Bordeaux von allen nationalen Ligen verbannt.

Das bedeutet den Abstieg in die Liga "R1", einem regionalen Ligasystem gleichbedeutend mit der sechsthöchsten Spielklasse. Um dies zu verhindern, hätte der Klub rund 10 Millionen Euro investieren müssen.

Bordeaux war in seiner Vereinshistorie sechs Mal Meister in der Ligue 1, zuletzt in der Saison 2008/09.