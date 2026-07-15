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Will Michael Olise weg von Bayern?

Offenbar möchte der Offensivstar nach Madrid wechseln. Bayern suche schon nach Alternativen.

Will Michael Olise weg von Bayern? Foto: © GEPA
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Nimmt der Transfer-Poker um Michael Olise jetzt eine Wendung?

Trotz öffentlicher Statements von mehreren Seiten deutet sich Bewegung in der Diskussion um Olise an. Wie "Foot Mercato" berichtet, sieht der 24-Jährige seine Zukunft in Madrid.

Er soll noch diesen Sommer zu den Königlichen wechseln wollen, da er sich bei Real ein perfektes Umfeld für seine weitere Entwicklung erwarte.

Viele offene Fragen

Trotz des Wechselwunsches wird es schwierig sein, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Olise hat bei den Bayern noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2029.

Die Münchner haben noch keine öffentliche Reaktion auf die Gerüchte veräußert, vermutet wird allerdings, dass der deutsche Meister Olise diesen Sommer nicht unter 200 Millionen Euro ziehen lassen will.

Der FC Bayern wird sich wohl nach einem Ersatz umsehen müssen. Immer öfter fällt der Name eines Landsmannes von Olise. Bradley Barcola von Paris St. Germain könnte die Lücke im offensiven Mittelfeld füllen.

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