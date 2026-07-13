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Bei WM gesetzt: Frankreich-Routinier vor PSG-Rückkehr

Paris Saint-Germain soll vor der Verpflichtung eines alten Bekannten stehen. Dieser zeigt aktuell bei der WM auf.

Bei WM gesetzt: Frankreich-Routinier vor PSG-Rückkehr Foto: © IMAGO / PRESSE SPORTS
Textquelle: © LAOLA1
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Lucas Digne könnte im laufenden Transfer-Sommer zu seinem Ex-Verein zurückkehren.

Der französische WM-Fahrer (32) soll einem Wechsel zu Paris Saint-Germain zugestimmt haben.

Laut der "Birmingham Mail" soll der Linksverteidiger Aston Villa für eine Ausstiegsklausel in Höhe von unter zwölf Millionen Euro verlassen dürfen.

Champions-League-Titelverteidiger PSG soll den ehemaligen Barcelona- und Everton-Kicker als Ergänzung zum Portugiesen Nuno Mendes einplanen. Die Verhandlungen zwischen den Klubs sollen bereits laufen.

Bei der laufenden WM-Endrunde in Kanada, Mexiko und den USA ist Digne gesetzt. Während bei Aston Villa der bereits zweite Star-Abgang droht, sollen die "Villans" im Gegenzug davorstehen, einen WM-Shootingstar zu verpflichten (alle Infos >>>).

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