Von Anfield bis Old Trafford: Premier League live erleben

Die Premier League ist die höchste Spielklasse im englischen Fußball und gilt als Maßstab im europäischen Klubfußball. Ein Spiel in Englands Topliga live zu erleben, steht für viele Fußballfans daher auf der Bucket List ganz oben.

Das liegt nicht zuletzt an der Dichte an Topstars in der Premier League: Spieler wie Erling Haaland, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes oder Bukayo Saka stehen sinnbildlich für die sportliche Qualität, die Woche für Woche auf den englischen Plätzen zu sehen ist.

Zudem hat die Liga eine enorme globale Reichweite und Strahlkraft. Premier League Spiele werden in über 150 Ländern übertragen, die TV-Rechte zählen zu den wertvollsten im Weltfußball und erreichen ein weltweites Publikum von mehr als 1,8 Millionen Menschen pro Saison.