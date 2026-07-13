Von Anfield bis Old Trafford: Premier League live erleben

Premier League Tabelle: Titelrennen auf höchstem Niveau
Ein Blick auf die Premier League Tabelle zeigt, wie eng es Jahr für Jahr in Englands höchster Spielklasse zugeht. Anders als in anderen Ligen entscheidet sich das Rennen um den Titel oft erst in den letzten Wochen der Saison. Auch die Plätze für die europäischen Bewerbe bleiben bis zum Schluss hart umkämpft. Schon wenige Siege oder Niederlagen in Folge können reichen, um mehrere Plätze gutzumachen oder zurückzufallen und die Tabelle entscheidend zu verändern.
Das zeigte auch die Saison 25/26: Teams wie die Tottenham Hotspurs oder Nottingham Forest mischten anfangs die Spitzengruppe auf, ehe sich das Bild im weiteren Saisonverlauf verschob. Beide Teams landeten auf den unteren Plätzen der Tabelle.
Der Traditionsklub Manchester United wiederum fand nach einem schwierigen Start und einem Trainerwechsel während der laufenden Saison zurück auf die Überholspur und kämpfte sich auf die obersten Plätze der Premier League Tabelle – Champions-League-Qualifikation inklusive. Mannschaften wie Manchester City, Arsenal oder Liverpool hingegen zählen regelmäßig zum engsten Kreis der Titelanwärter.
Legendäre Stadien und einzigartige Atmosphäre
Die Premier League begeistert nicht nur mit hochklassigem Fußball, sondern auch mit einigen der berühmtesten Stadien Europas. Ob Anfield in Liverpool, Old Trafford in Manchester, das Emirates Stadium oder Tottenham Hotspur Stadium in London, das AMEX Stadium in Brighton oder St. James' Park in Newcastle – jedes Stadion steht für seine eigene Geschichte und Fankultur.
Wenn vor dem Anpfiff „You'll Never Walk Alone" durch das Anfield Stadion schallt, ist das für Fans des FC Liverpools wohl ein absolutes Highlight. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Premier League Tickets ist es aber gar nicht so leicht, sich als Fußballfan diesen Traum zu erfüllen. FC Liverpool Tickets gehören dabei zu den begehrtesten in der gesamten Liga.
FC Liverpool: Warum die Reds zu den größten Publikumsmagneten zählen
Der FC Liverpool gehört zu den erfolgreichsten und traditionsreichsten Fußballvereinen Europas. Mit 20 englischen Meistertiteln, sechs Triumphen in der UEFA Champions League und Fangemeinde, die weit über die Landesgrenzen hinausgeht, zählen die Reds zur absoluten Elite des internationalen Klubfußballs.
Für kommende Saison steht dem Verein mit Andoni Iraola als neuem FC Liverpool Trainer, neuen Spielern wie dem ehemaligen Austria Wien Youngster Ifeanyi Ndukwe sowie weiteren Umbrüchen im Kader Veränderungen bevor. Für die Fans verspricht das vor allem eines: pure Spannung.
Kein Wunder also, dass Reisen zu den Heimspielen des FC Liverpool zu den beliebtesten Angeboten des Reiseanbieters Ruefa zählen.
Premier League Schedule: Wann finden die Topspiele statt?
Der Premier League Schedule erstreckt sich traditionell von August bis Mai. Gespielt wird in der Regel am Wochenende, dazu kommen unter der Woche immer wieder Nachholspiele und englische Wochen. Zu den absoluten Höhepunkten der Saison zählt der Boxing Day, an dem traditionell ein kompletter Spieltag ausgetragen wird.
Der Spielplan für die Saison 26/27 wurde erst vor kurzem veröffentlicht, wobei die erste Partie ein Heimspiel des FC Arsenal gegen Coventry City am 21. August 2026 ist. Da sich die Anstoßzeiten aufgrund von TV-Übertragungen oder internationalen Bewerben während der Saison noch ändern können, empfiehlt es sich, den Premier League Schedule regelmäßig zu prüfen – insbesondere, wenn ein Stadionbesuch geplant ist.
Mit Ruefa zum FC Liverpool: Fußballreise inklusive Tickets
Wer die Reds einmal live erlebt hat, versteht schnell, warum ein FC Liverpool Spiel für viele Fußballfans ein Lebenstraum ist. Mit der Sportreise von Ruefa wird der Traum vom Besuch an der Anfield Road besonders unkompliziert: Flug, Hotel und FC Liverpool Tickets sind bereits im Reisepaket enthalten.
Die inkludierten Leistungen bei der Reise
Linienflug ab/bis Wien
Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren
Freigepäck - 1 Gepäckstück bis max. 23 kg pro Person
Nächte im 4* Maldron Hotel Liverpool City Centre
im Einzel- oder Doppelzimmer inkl. Frühstück
Eintrittskarte zu einem Heimspiel des FC Liverpool in der Brodies Lounge Bronze
Wer den englischen Spitzenfußball ohne organisatorischen Aufwand erleben möchte, findet im Reiseangebot von Ruefa die ideale Komplettlösung. Ob FC Liverpool, Crystal Palace oder doch Chelsea – Ruefa hat für jeden Premier League Fan die passende Reise im Angebot!