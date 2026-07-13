"Versucht, das Beste aus uns zu holen" - Kane verteidigt Tuchel

Nach dem knappen Sieg im WM-Viertelfinale gegen Norwegen war die Stimmung zwischen Englands Trainer Thomas Tuchel und Jude Bellingham aufgeheizt.

Der Deutsche war sichtlich nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft nach dem 2:1. "Wir hatten heute Glück. Wir müssen besser spielen", erklärte er im Interview.

England im WM-Halbfinale, aber Tuchel legt sich mit Reporter an >>>

Bellingham konterte hingegen und meinte in Bezug auf die Aussage seines Trainers: "Vielleicht weiß er nicht, wie es ist, gegen Spieler wie Haaland, Ödegaard, Nusa oder Sörloth unter solchen Bedingungen zu spielen."

Kane stellt sich hinter Tuchel

Nun mischt sich auch Kapitän Harry Kane ein und stellt sich hinter Tuchel: "Er versucht, das Beste aus uns herauszuholen - und wir wissen, dass wir noch ein Level besser spielen können. Wir haben das gegen Norwegen nur in Ansätzen gezeigt", erklärt er.

Der Bayern-Spieler ergänzt: "Wenn er uns trainieren sieht und unsere Geschlossenheit erkennt und auch sieht, zu was wir in der Lage sind, dann möchte er diese Version von uns auch in den Spielen sehen."

Vor dem Halbfinalspiel am Mittwoch gegen Argentinien (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) zeigt sich Kane zuversichtlich: "Wir spielen gegen eines der besten Teams der Welt. Das Gute ist doch, dass wir in einem Halbfinale stehen und immer noch das Gefühl haben, wir können es noch besser", wird er abschließend zitiert.