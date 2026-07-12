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Wende! Premier-League-Klub kapert Manzambi-Deal

Eigentlich deutete alles auf einen Wechsel zu Newcastle United hin. Jetzt grätscht wohl der Europa-League-Sieger dazwischen.

Wende! Premier-League-Klub kapert Manzambi-Deal Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
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Johan Manzambi hat sowohl in der abgelaufenen Saison für den SC Freiburg als auch bei der laufenden Weltmeisterschaft mit der Schweiz für Furore gesorgt.

Seine Leistungsexplosion blieb auch im Ausland nicht verborgen. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll ein Transfer zu Newcastle United kurz vor dem Abschluss gestanden sein (Hier nachlesen >>>).

Aston Villa sticht Newcastle aus

Wie "Sky" nun berichtet, hat wohl Aston Villa den Deal im letzten Moment noch gekapert. Das Paket für Manzambi soll inklusive möglicher Boni bei knapp 70 Millionen Euro liegen.

Die Einigung mit Newcastle lag wohl bei 60 Millionen Euro. Der Deal kam aber nie zustande, weil Manzambi seine finale Zusage nicht gab. Diese soll er hingegen dem Europa-League-Sieger gegeben haben.

Bei den "Villains" dürfte der 20-jährige Offensivspieler einen langfristigen Vertrag unterschreiben.

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

Dusan Vlahovic (26)
Mohamed Salah (34)

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