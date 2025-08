Mit Michael Olise hat Oliver Glasner im vergangenen Sommer einen absoluten Leistungsträger verloren. Nun droht ihm ein ähnliches Schicksal.

Wie "The Athletic" berichtet, soll sich Newcastle United intensiv um Marc Guéhi, Abwehrchef von Crystal Palace, bemühen. Der 25-Jährige steht schon länger bei den "Magpies" auf der Liste, in diesem Transferfenster soll es nun mit einem Wechsel in den Nordosten Englands klappen.

Der Tabellenfünfte der abgelaufenen Premier-League-Saison soll bereit sein, einen Teil der Ablösesumme für Alexander Isak, der vor einem Wechsel zum FC Liverpool stehen soll, in Marc Guéhi zu reinvestieren.

Klubs liegen bei der Ablösesumme noch weit auseinander

Obwohl Guéhi nur noch ein Jahr Restvertrag bei Crystal Palace hat, soll der Klub rund 58 Millionen Euro für den Innenverteidiger verlangen. Newcastle hofft, die Ablösesumme noch auf 45 Millionen Euro, den aktuellen Marktwert des 25-Jährigen, drücken zu können.

Auch der FC Liverpool soll an einem Transfer des englischen Nationalspielers interessiert sein, die geforderte Ablösesumme ist den "Reds" aber aufgrund der kurzen Vertragslaufzeit zu hoch.

