Der Transfersommer des FC Liverpool sprengt schon jetzt alle Grenzen. Florian Wirtz um 125 Millionen Euro, Hugo Etikite um 95 Millionen Euro sind als Neuzugänge bereits fix. Alexander Isak von Ligakonkurrent Newcastle United soll folgen.

Wie "The Athletic" berichtet, haben die Reds ein erstes Angebot von umgerechnet rund 138 Millionen Euro abgegeben. Das wäre schon der drittgrößte Betrag, den ein Klub jemals für einen Spieler bezahlt hat. Kaum zu glauben: Das ist Newcastle zu niedrig.

Stattdessen sollen die "Magpies" 170 Millionen Euro verlangen. Isak selbst soll aber den ausdrücklichen Wunsch hegen, Newcastle zu verlassen. Ein klares Indiz: Der 25-jährige Schwede trainiert derzeit bei seinem Ex-Klub Real Sociedad und hat auf die Südkorea-Tour mit seinem aktuellen Arbeitgeber verzichtet.

Isak steigerte in der vergangenen Saison seinen Marktwert in eine dreistellige Millionenhöhe. Der Mittelstürmer erzielte in dieser Saison 23 Tore in 34 Premier-League-Spielen.

