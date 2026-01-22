Ersetzt ein Ex-Chelsea-Coach Oliver Glasner?

Die Amtszeit des Oberösterreichers Oliver Glasner bei Crystal Palace neigt sich dem Ende zu, der Coach der Londoner verkündete, seinen auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern zu wollen >>>

Zuletzt machte er noch dazu mit Ansagen gegen die Vereinsführung auf sich aufmerksam. Im Hintergrund wird dabei bereits über die Nachfolge spekuliert.

Chelsea-Legende könnte nachfolgen

Laut "talkSport" ist Chelsea-Legende Frank Lampard der Topkandidat. Der ehemalige Coach der "Blues" betreut aktuell Coventry City in der Championship. Mit 58 Punkten führt er dort die Tabelle souverän an.

Als weitere Optionen werden die Spanier Jose Bordalas (Getafe) und Inigo Perez (Rayo Vallecano) genannt.