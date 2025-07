Woltemade-Poker: Bayern bekommen Konkurrenz aus England

Der FC Bayern München bekommt im Werben um Nick Woltemade wohl Konkurrenz aus England.

Während sich die VfB-Verantwortlichen nach dem letzten FCB-Angebot weiterhin nicht gesprächsbereit zeigen, könnte die Tür für einen Wechsel in die Premier League aufgehen. Wie das britische Boulevardmedium "The Sun" berichtet, sollen sowohl Manchester United als auch Newcastle United nun in den Poker um den Stuttgart-Angreifer einsteigen.

Newcastle sucht Isak-Ersatz, ManUtd echten "Neuner"

Mit dem bevorstehenden Abgang von Alexander Isak brauchen die "Magpies" einen Ersatz für ihren Starstürmer. Neben dem 23-jährigen Deutschen soll sich Newcastle auch mit Benjamin Sesko von RB Leipzig beschäftigen (Alle Infos >>>).

Indes sind die "Red Devils" nach der Verpflichtung von Bryan Mbeumo noch auf der Suche nach einem echten "Neuner". Auch ManUnited dürfte sowohl an Woltemade als auch an Sesko interessiert sein, zudem soll Ollie Watkins von Aston Villa auf der Shortlist stehen.

Zwischen Woltemade und Stuttgart soll mittlerweile dicke Luft herrschen. Der Angreifer und dessen Berater appellieren demnach, dass sich die Verantwortlichen mit den Bayern an einen Tisch setzen sollen.