Newcastle erhöht Rekord-Angebot für Sesko erneut

Das Transfer-Duell um Benjamin Sesko geht in die nächste Runde!

Nachdem vor wenigen Tagen Newcastle United mit einem Rekordangebot in Höhe von 75 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Boni an RB Leipzig herangetreten ist, haben die "Magpies" dieses Angebot nun nochmal erhöht.

Wie "Sky" berichtet bietet der Premier-League-Klub nun 80 Millionen Euro plus zehn Millionen an weiteren Bonuszahlungen on top. Damit würden die Forderungen der Leipziger erfüllt werden, entschieden ist der Poker aber deswegen noch nicht.

Denn der ehemalige Salzburg-Stürmer selbst hat noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Auch Manchester United befindet sich weiterhin im Rennen und möchte im Wettbieten um den 22-jährigen Slowenen nachziehen.

