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Warum Nottingham? Oliver Glasner spricht über seine Beweggründe

Der Österreicher äußert sich erstmals zu seinem Wechsel zu Nottingham Forest.

Warum Nottingham? Oliver Glasner spricht über seine Beweggründe Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Viele haben wohl nicht mit dem Wechsel von Oliver Glasner zu Nottingham Forest gerechnet.

Nach dem Triumph in der Conference League und dem Gewinn des FA Cups mit Crystal Palace hätten die meisten den 51-jährigen Österreicher wohl bei einem anderen Klub erwartet.

Nottingham hat ambitionierte Pläne

Nun erklärt Glasner im Interview mit „Sky“ erstmals die Gründe für seinen Schritt zum Tabellen-16. der vergangenen Premier-League-Saison.

„Es ist ein sehr historischer Klub mit einer tollen Fanbase. Dazu kommt ein sehr ambitionierter Besitzer, der den nächsten Schritt machen möchte. Die Mannschaft sieht sehr spannend aus. Das waren die Hauptgründe, warum ich mich für Nottingham entschieden habe“, so Glasner.

Auch das Stadion und die besondere Atmosphäre rund um den Klub spielten bei seiner Entscheidung eine Rolle: „Ich kenne das Stadion als Gästetrainer und es war immer eine tolle Atmosphäre.“

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