Gspurning & Co.: Das ist Glasners Trainerstab bei Nottingham

Oliver Glasner übernimmt zur kommenden Saison den englischen Traditionsklub Nottingham Forest (Alle Infos>>>).

Wie der Verein um Skandal-Boss Evangelos Marinakis am Freitag verkündet, steht mittlerweile auch der Trainerstab um den 51-jährigen Innviertler fest.

Glasner bringt gleich mehrere langjährige Wegbegleiter mit an den City Ground.

Als Co-Trainer werden künftig Emanuel Pogatetz und Michael Angerschmid fungieren. Unterstützt werden sie von den beiden Assistenztrainern Michael Berktold und James Holland sowie Torwarttrainer Michael Gspurning.

Langjährige Wegbegleiter folgen Glasner

Das Trainerteam vereint zahlreiche gemeinsame Stationen mit Glasner in Österreich, Deutschland und England. Angerschmid gilt als einer der engsten Vertrauten des Innviertlers und arbeitete bereits beim LASK, dem VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und zuletzt Crystal Palace an seiner Seite.

Gemeinsam feierten sie unter anderem den Europa-League-Triumph mit Frankfurt sowie weitere nationale und internationale Erfolge.

Auch Pogatetz kennt die Premier League bereits bestens. Der ehemalige ÖFB-Teamspieler arbeitete zuletzt mehr als zwei Jahre mit Glasner bei Crystal Palace zusammen und soll nach Abschluss der Visaformalitäten zum Trainerstab stoßen.

Berktold begleitet Glasner ebenfalls seit mehreren Stationen und war zuletzt für die körperliche Vorbereitung und Leistungsentwicklung der Mannschaften verantwortlich.

Ex-Austria-Kicker und Gspurning

Ex-Austria-Kicker James Holland, ehemaliger australischer Nationalspieler, bringt seine Erfahrung aus verschiedenen europäischen Ligen ein und soll sich unter anderem um taktische Vorbereitung und individuelle Entwicklung kümmern.

Komplettiert wird das Team durch Michael Gspurning. Der ehemalige österreichische Nationaltorhüter war zuletzt als Torwarttrainer bei Union Berlin tätig und verstärkt künftig den Betreuerstab der "Tricky Trees". Er bleibt weiterhin Tormanntrainer des ÖFB-Nationalteams.