100-Millionen-Transfer für WM-Shootingstar Bouaddi?

Ayyoub Bouaddi war eine der Entdeckungen bei der WM 2026.

Der 18-Jährige war der Taktgeber in der Mittelfeldzentrale von Marokko und hatte mit seinen starken Leistungen entscheidenden Anteil am starken Abschneiden der Nordafrikaner. Bereits vor dem Turnier stand er auf dem Notizzettel mehrerer Topklubs, die Liste an Interessenten dürfte nur noch länger geworden sein.

Zwei Premier-League-Konkurrenten noch im Rennen

Wie "The Athletic" berichtet, soll Manchester City in diesem Sommer einen Vorstoß wagen. Die Cityzens dürften den Transferpoker um die Dienste des 18-Jährigen anführen. Mit dem FC Arsenal und Manchester United sollen nur noch zwei weitere Interessenten im Rennen sein.

Dem Bericht zufolge würde der OSC Lille bei einer Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro über einen Verkauf nachdenken. Sein aktueller Arbeitgeber rechnet zeitnah mit einer Grundsatzentscheidung des Spielers. Sollte er einen Sommertransfer in Betracht ziehen, könnte es schnell konkret werden.

Im Unterschied zur Konkurrenz will Manchester City den Mittelfeld-Motor direkt einbinden. Eine Rückleihe zum OSC Lille kommt für den englischen Vizemeister nicht infrage.

Sollte der Deal tatsächlich zustande kommen, wäre Bouaddi nach Elliot Anderson der zweite Transfer im dreistelligen Millionenbereich für die Mittelfeldzentrale in diesem Sommer.