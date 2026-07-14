Fix! Manchester United verpflichtet Belgien-Kapitän

Manchester United verpflichtet den 29-jährigen Youri Tielemans!

Der Kapitän der belgischen Nationalmannschaft wechselt für 41 Millionen Euro von Aston Villa zu den "Red Devils". Diese Summe soll in seinem bisherigen Vertrag als Ausstiegsklausel vermerkt worden sein.

Tielemans unterschreibt in Manchester einen Vertrag bis 2031.

Bringt viel Erfahrung mit

Der Premier League hat Tielemans schon seinen Stempel aufgedrückt. Für Leicester City und Aston Villa kam er auf 244 Einsätze in der englischen Liga. Dort erzielte er 26 Tore und steuerte 39 Vorlagen bei.

Bei der Weltmeisterschaft führte er die Belgier als Kapitän aufs Feld. Ihm gelangen zwei wichtige Tore im Sechzehntelfinale gegen Senegal, die in der Verlängerung mit 3:2 besiegt werden konnten.

Für seine Nationalmannschaft hat der Mittelfeldspieler bereits 90 Länderspieleinsätze verbuchen können.