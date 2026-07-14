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Über 50 Millionen! Kroatien-Youngster wird Svoboda-Abwehrkollege

Brighton & Hove Albion landet einen Transfer-Coup. Michael Svoboda bekommt einen prominenten Innenverteidiger als Neo-Teamkollegen.

Über 50 Millionen! Kroatien-Youngster wird Svoboda-Abwehrkollege Foto: © IMAGO / Justus Stegemann
Textquelle: © LAOLA1
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Luka Vuskovic hat einen neuen Verein.

Der kroatische Youngster verlässt Tottenham Hotspur und wechselt innerhalb der englischen Premier League zu Brighton & Hove Albion.

Bei den "Seagulls", die dem Vernehmen nach eine Fixablöse von 54 Millionen Euro bezahlen, unterschreibt der 19-Jährige einen bis Sommer 2031 laufenden Vertrag inklusive Option auf ein weiteres Jahr.

Konkurrenz für Svoboda

In der vergangenen Saison spielte sich der 2007er-Jahrgang als Leihspieler beim Hamburger SV in der deutschen Bundesliga ins Rampenlicht. Bei den Hanseaten avancierte der Youngster zum Abwehrchef, machte in 30 Pflichtspielen sechs Tore und eine Vorlage.

Während die Spurs wichtige Transfereinnahmen verbuchen, bekommt ÖFB-Nationalspieler Michael Svoboda (27) einen namhaften Innenverteidiger-Kollegen.

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

Dusan Vlahovic (26)
Mohamed Salah (34)

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