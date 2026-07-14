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Arsenal gibt Offensiv-Star ab - Neuzugang im Anflug

Die "Gunners" verkaufen einen Belgier in die Türkei. Ein neuer Flügelspieler soll ante portas stehen.

Arsenal gibt Offensiv-Star ab - Neuzugang im Anflug Foto: © IMAGO / Martin Dalton
Textquelle: © LAOLA1
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Leandro Trossard verlässt den FC Arsenal.

Der Belgier (31) wechselt für rund 18 Millionen Euro Ablöse zu Besiktas JK in die türkische Süper Lig.

Das verkünden die Londoner am Dienstag offiziell. Der WM-Fahrer und 54-fache Nationalspieler soll in Istanbul einen Dreijahresvertrag (inklusive Option auf ein weiteres) unterschreiben.

Der Außenbahnspieler avanciert nach dem in diesem Sommer fest verpflichteten Mittelfeldspieler Orkan Kökcü zum teuersten Neuzugang der Klubhistorie.

Grieche als Nachfolger?

Trossard war im Jänner 2023 für 24 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion nach London gewechselt.

Mit den "Gunners" gewann er vergangene Saison die Premier League - insgesamt machte er für den Klub 174 Spiele, in denen er 36 Tore und 34 Assists beisteuerte.

Als potenzieller Nachfolger soll Christos Tzolis bereitstehen. Der 24-jährige Grieche soll vor einem Wechsel von Club Brügge zum amtierenden englischen Meister stehen. Übereinstimmenden Medienberichten sollen rund 41 Millionen Euro Ablöse an die Belgier fließen.

22 Jahre Warten hat ein Ende! So feiert Arsenal den Titel

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