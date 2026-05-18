Überraschende Wende um Guardiola und Silva bei ManCity?

Am vergangenen Samstag jubelte Manchester City über den Titel im FA Cup.

Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola setzte sich im Finale gegen den FC Chelsea durch. Antoine Semenyo erzielte den Goldtreffer zum 1:0-Sieg.

Im EFL-Cup-Finale im vergangenen März behielten die Skyblues ebenfalls die Oberhand. ManCity sicherte sich gegen den FC Arsenal den Sieg.

Die Gunners und die Citizens machen sich auch den Gewinn des Premier-League-Titels untereinander aus. Zwei Spieltage vor Schluss hat Arsenal in der Tabelle einen Zwei-Punkte-Vorsprung auf City.

Kapitän und Trainer weg – oder doch nicht?

Der FA-Cup-Sieg war damit womöglich der letzte große Erfolg, den Guardiola mit Manchester City feierte.

Bereits seit Wochen gibt es Gerüchte, die darauf hindeuten, dass der Erfolgscoach den Klub ein Jahr vor seinem offiziellen Vertragsende verlässt.

Bereits seit April ist der Abgang von Kapitän Bernardo Silva fix, sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. Der 31-Jährige hat sich mit einer Erklärung von den Fans verabschiedet und soll einen Wechsel zum FC Barcelona anstreben.

Laut der spanischen "SPORT" könnte es bei Guardiola und Silva nun jedoch zu einer überraschenden Wende kommen.

Ungewisse Zukunft

Demnach sei aus dem ManCity-Umfeld zu hören, dass Guardiola seinen Vertrag bis 2027 doch erfüllen könnte.

Der Katalane sei mit dem Verlauf der aktuellen Saison, in der es unter anderem das CL-Achtelfinal-Aus gegen Real Madrid setzte, nicht zufrieden. Guardiola sei der Ansicht, dass er mit der Mannschaft in der Saison 2026/27 bessere Ergebnisse erzielen könne.

Ein wichtiger Baustein dafür könnte Silva sein, der sich eigentlich schon vom Klub verabschiedet hatte. Der FC Barcelona habe sich allerdings noch nicht auf den Kader für die neue Saison festgelegt und könne dem Mittelfeldspieler keine finanziellen Zusagen machen.

Zugleich habe Guardiola den Wunsch geäußert, mit Silva weiterarbeiten zu wollen. Offizielle Entscheidungen soll es allerdings noch nicht geben.

Ex-Chelsea-Trainer in der Pole-Position

Sollte sich Guardiola nach dem Ende der Saison doch von ManCity verabschieden, stehe jedenfalls bereits ein Nachfolger in der Pole-Position.

Ex-Chelsea-Coach Enzo Maresca gilt beim zehnfachen englischen Meister als Top-Kandidat für das Traineramt.

Maresca war in der Vergangenheit unter Guardiola bereits als Co-Trainer bei Manchester City tätig.