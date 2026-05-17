Ausgerechnet vor Kaderbekanntgabe! DFB-Rückkehrer verletzt

Der deutsche Nationalspieler Anton Stach muss um seine Teilnahme an der kommenden Weltmeisterschaft bangen.

Der 27-Jährige verletzte sich am Sonntag beim 1:0-Heimsieg von Leeds United gegen Brighton & Hove Albion in der vorletzten Runde der Premier League und musste in der 74. Minute ausgewechselt werden. Stach wurde anschließend sogar mit der Trage vom Feld gebracht.

Der Mittelfeldspieler war in einem Luftduell unglücklich mit Brightons Carlos Baleba zusammengeprallt. Beim Sturz landete Baleba auf dem Bein von Stach. Besonders der linke Knöchel schien dabei in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein – der Stutzen des Deutschen war laut Medienberichten sogar blutdurchtränkt.

Zwar biss der frühere Bundesliga-Profi vom 1. FSV Mainz 05 und der TSG Hoffenheim zunächst noch auf die Zähne, wenig später war aber Schluss.

Diagnose steht noch aus

Eine genaue Diagnose steht bislang noch aus. Der Zeitpunkt der Verletzung könnte für Stach jedoch kaum bitterer sein. Erst im März hatte ihn Teamchef Julian Nagelsmann überraschend wieder für die deutsche Nationalmannschaft nominiert.

Beim 4:3-Testspielsieg gegen die Schweizer Fußballnationalmannschaft kam Stach auch zum Einsatz. Insgesamt hält der ehemalige U21-Europameister bei drei A-Länderspielen.

Zuletzt präsentierte sich der Mittelfeldspieler in starker Form. Für Leeds erzielte er vor zwei Wochen ein wichtiges Tor im Abstiegskampf gegen Burnley und sammelte in dieser Saison neben starken Zweikampfwerten auch insgesamt acht Torbeteiligungen in 29 Premier-League-Spielen.