Nächster Titel! ManCity bezwingt Chelsea im FA-Cup-Finale

Der FA-Cup ist wieder in den Händen der "Citizens"!

Mit einem 1:0-Finalsieg über den FC Chelsea krönt sich die Guardiola-Elf im Wembley-Stadium zum Pokalsieger.

Doch dabei gestalten die "Blues" das Finalspiel über weite Strecken offen. Chelsea versucht nämlich mit Konternangriffen immer wieder für Gefahr zu sorgen, hingegen agiert Manchester City mit viel Ballbesitz spielbestimmend.

Nach einem torlosen ersten Abschnitt übt die Guardiola-Elf danach wieder viel Pressing aus.

Semenyo schießt ManCity zum Titel im Wembley

Daraufhin bricht der Bann auch. Antoine Semenyo bugsiert das Leder nach einem Haaland-Zuspiel in die lange Eck zum 1:0 für die "Citizens" (72.).

In der Folge ist Manchester City dem zweiten Tor eindeutig näher als Chelsea dem Ausgleich. Matheus Nunes scheitert aber bei einem abgefälschten Schuss an der Stange (85.).

Eine gefährliche Schlussoffensive der "Blues" bleibt aus. Somit dürfen Haaland und Co. über den zweiten Saisontitel jubeln. Natürlich bleibt damit auch die Chance auf das nationale "Tripple" im Kampf gegen Arsenal um die Premier League am Leben.