Offiziell: Bernardo Silva verlässt Manchester City

Bernardo Silva wird Manchester City mit Saisonende verlassen, der auslaufende Vertrag wird nicht verlängert. Die Skyblues verkünden den Abschied, der sich bereits angekündigt hatte, am Donnerstag offiziell.

Der Kapitän gewann mit ManCity ein Mal die UEFA Champions League und wurde sechs Mal Premier-League- sowie zwei Mal FA-Cup-Sieger. Zudem jubelte der 31-Jährige 2024 über den Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

"Was wir gemeinsam gewonnen und erreicht haben, ist ein Vermächtnis, das ich für immer in meinem Herzen bewahren werde", schrieb Silva auf Instagram. "Ich kam als Spieler von Man City, ich gehe als einer von euch, als Man-City-Fan fürs Leben."

"Bernardo Silva ist einzigartig"

Der portugiesische Mittelfeldspieler wechselte 2017 von der AS Monaco auf die Insel. Für die Skyblues stand er bislang in 451 Pflichtspielen auf dem Platz (76 Tore, 77 Assists). Damit steht er auf Platz sieben der City-Rekordspieler.

Manchester City hat noch die Chance auf zwei Titel. Im FA-Cup-Halbfinale trifft das Team von Trainer Pep Guardiola auf den FC Southampton. In der Liga fehlen aktuell sechs Punkte auf Leader FC Arsenal.

"Wenn er nicht spielt, sieht man, wie sehr er fehlt. Bernardo Silva ist einzigartig. Seine Art, sich zu bewegen, den Ball anzunehmen, das Spiel zu führen, Lösungen zu sehen – all diese Dinge", schwärmte City-Co-Trainer Pep Lijnders über Silva, der zuletzt mit dem FC Barcelona und Juventus als potenziell neue Klubs in Verbindung gebracht wurde.