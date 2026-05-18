Paris FC Paris FC PAR
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain PSG
Endstand
2:1
0:0 , 2:1
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Verletzungssorgen um Ousmane Dembele

Der Offensivspieler musste beim Stadtderby zwischen Paris FC und PSG in der ersten Hälfte vom Feld.

Verletzungssorgen um Ousmane Dembele Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Rund zwei Wochen vor dem Champions-League-Finale und einen Monat vor WM-Start gibt es Verletzungssorgen um PSG-Angreifer Ousmane Dembele.

Der 29-Jährige musste am gestrigen Sonntag bei der 1:2-Niederlage im Stadtderby gegen Paris FC (Spielbericht >>>) in der 27. Minute verletzt ausgetauscht werden. Goncalo Ramos kam für den Ballon d'Or-Sieger des vergangenen Jahres ins Spiel.

Leichte Entwarnung von Trainer Enrique

Wie die "L’Équipe" berichtet, spürte Dembele im letzten Ligaspiel der Saison Schmerzen in der Wade und verließ vorsichtshalber das Feld.

"Wir müssen bis Montag warten, um Genaueres zu erfahren", sagte PSG-Trainer Luis Enrique auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Ich glaube nicht, dass es etwas Ernstes ist, und es bleiben noch zwei Wochen", verwies der Spanier auf das Finale in der Königsklasse.

Dort treffen die Franzosen am 30. Mai in Budapest auf den FC Arsenal.

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