✍️ 𝐃𝐞𝐫 𝐅𝐂 𝐙𝐮̈𝐫𝐢𝐜𝐡 𝐯𝐞𝐫𝐩𝐟𝐥𝐢𝐜𝐡𝐭𝐞𝐭 𝐇𝐞𝐢𝐧𝐳 𝐋𝐢𝐧𝐝𝐧𝐞𝐫 🇦🇹— FC Zürich (@fc_zuerich) May 18, 2026
Der FCZ freut sich bekanntzugeben, dass der ehemalige österreichische Nationaltorhüter Heinz Lindner zum FC Zürich wechselt. Der 35-Jährige wird ab der neuen Saison 2026/2027 zusammen mit Silas… pic.twitter.com/TEfF0fB4wn
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Wiedersehen mit Koller: Lindner wechselt innerhalb der Schweiz
Der ehemalige ÖFB-Team-Torhüter trifft in Zürich auf Ex-Teamchef Marcel Koller.
Heinz Lindner (35) hat einen neuen Verein gefunden.
Am Tag nach Bekanntwerden seines Abganges bei den Young Boys Bern ist der ehemalige Austria-Wien-Keeper bei einem neuen Verein vorgestellt worden.
Der Routinier unterschreibt beim FC Zürich einen Zweijahresvertrag. Lindner soll mit dem 20-jährigen Silas Huber das Torhüter-Duo beim FCZ bilden.
In Zürich trifft der Ex-Teamkeeper auf einen alten Bekannten: Marcel Koller, ehemaliger ÖFB-Teamchef, übernimmt den Traditionsverein ab kommender Saison.