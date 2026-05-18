Wiedersehen mit Koller: Lindner wechselt innerhalb der Schweiz

Heinz Lindner (35) hat einen neuen Verein gefunden.

Am Tag nach Bekanntwerden seines Abganges bei den Young Boys Bern ist der ehemalige Austria-Wien-Keeper bei einem neuen Verein vorgestellt worden.

Der Routinier unterschreibt beim FC Zürich einen Zweijahresvertrag. Lindner soll mit dem 20-jährigen Silas Huber das Torhüter-Duo beim FCZ bilden.

In Zürich trifft der Ex-Teamkeeper auf einen alten Bekannten: Marcel Koller, ehemaliger ÖFB-Teamchef, übernimmt den Traditionsverein ab kommender Saison.