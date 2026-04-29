Glasner und Ex-Salzburg-Profi wohl von Topklub kontaktiert

Oliver Glasner wird im Sommer Crystal Palace verlassen. Seither wird spekuliert, wohin es den Oberösterreicher zieht.

Der Ex-LASK-Coach wird seit längerem mit Chelsea in Verbindung gebracht, die "Blues" sind derzeit auf Trainersuche. Mit Joe Cole sprach sich bereits eine Vereinslegende für Glasner aus >>>

Tatsächlich dürften sich die Londoner mit dem Trainer des Lokalkonkurrenten beschäftigen. Der Chelsea-Insider Simon Philips schreibt in seinem Blog, dass Kontakt zu den Beratern aufgenommen werde. Es gehe aber rein um die Verfügbarkeit und das Interesse Glasners, keine konkreten Verhandlungen würden anstehen.

Topfavorit soll der Österreicher nicht sein. Glasner stehe angeblich weiter unten auf der Liste, weil Zweifel an seiner Fähigkeit bestünden, in Chelseas kollaborativer Struktur zu arbeiten.

Auch BVB-Coach Thema

Auch mit BVB-Trainer Niko Kovac werde Kontakt aufgenommen, der Kroate trainiert aktuell mit Carney Chukwuemeka und Marcel Sabitzer ein ÖFB-Duo.

Der ehemalige Juniors-Trainer des FC Red Bull Salzburg werde seit einer Weile beobachtet, gilt aber ebensowenig als Topkandidat.

Chelsea lotet aktuell wohl aus, welcher Trainer perfekt an die Stamford Bridge passt. Eile sei dabei keine geboten.