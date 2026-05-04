Nächster Millionen-Transfer? Bournemouth-Stürmer mit PL-Rekord

Der erst 19-jährige Junior Kroupi sorgt in seiner Premier-League-Debütsaison für Furore.

Im Spiel gegen Crystal Palace (zum Spielbericht >>>) erzielt der Franzose das zwischenzeitliche 2:0 per Elfmeter für Bournemouth.

Das war bereits sein zwölfter Treffer, womit Kroupi nun Geschichte schreibt: Noch nie zuvor hat ein Teenager in seiner ersten Saison in der Premier League mehr Tore erzielt.

Kam aus der französischen zweiten Liga

Junior Kroupi wechselte im Februar 2024 für 13 Millionen Euro von FC Lorient zu AFC Bournemouth, wurde jedoch für die Rückrunde direkt wieder nach Frankreich verliehen.

Zu diesem Zeitpunkt spielte Lorient noch in der zweiten französischen Liga, schaffte aber auch dank der Treffer des jungen Franzosen den direkten Wiederaufstieg.

Mit 22 Toren in 30 Einsätzen sicherte sich Kroupi in der Zweitligasaison 2024/25 die Torjägerkrone und wurde zudem als bester Spieler der Liga ausgezeichnet.

Seit dieser Saison ist er für Bournemouth im Einsatz und knüpft nahtlos an seine starken Leistungen an. Sein Marktwert wird mittlerweile auf rund 40 Millionen Euro geschätzt.