Trotz Aufholjagd: ManCity erleidet Dämpfer im Titelkampf

Der FC Everton bringt Manchester City in der 35. Runde der Premier League an den Rand einer Niederlage! Die "Toffees" führen bis tief in die Nachspielzeit, am Ende trennt man sich 3:3.

Pep Guardiolas Elf dominiert das Spiel mit viel Ballbesitz, tut sich aber schwer, zwingende Chancen zu kreieren. Erste Warnschüsse kommen von Rayan Cherki (18.) und Antoine Semenyo (21.). Doku (43.) bricht den Bann und bringt die Gäste 1:0 in Führung. Eine VAR-Überprüfung auf Rot für Everton bleibt ohne Konsequenz.

Everton dreht das Spiel

Nach der Pause dreht David Moyes' Team auf und nutzt defensive Lücken. Der eingewechselte Thierno Barry gleicht aus (68., VAR bestätigt). Jake O'Brien (73.) köpft die Hausherren nach James Garners Vorarbeit sensationell mit 2:1 in Front. Barry (81.) baut die Führung nach Merlin Röhls Zuspiel sogar auf 3:1 aus.

Manchester City wirft alles nach vorne. Erling Haaland (83.) verkürzt auf Zuspiel von Mateo Kovacic auf 3:2. In einer packenden Schlussphase verwehrt der VAR Everton einen möglichen Elfmeter (87.). Nach einer Verletzung von Tim Iroegbunam und langer Unterbrechung rettet Doku (90.+7) den Citizens mit seinem zweiten Treffer ein Remis.

Das Unentschieden hilft Everton (48 Punkte), sich im gesicherten Mittelfeld zu etablieren und einen Platz gutzumachen.

Für Manchester City ist der Punktgewinn ein herber Rückschlag im Fernduell mit Tabellenführer Arsenal FC, der nun mit einem Spiel mehr fünf Punkte vorausliegt.

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