Sechste Pleite in Folge! Chelsea versinkt weiter in der Krise

Der FC Chelsea kommt in der 35. Runde der Premier League einfach nicht aus der Krise. Die "Blues" verlieren zuhause gegen Nottingham Forest klar mit 1:3 und kassieren damit die sechste Liga-Niederlage in Folge. Erst in der Nachspielzeit endet Chelseas Torfluch spektakulär.

Auch unter Interimstrainer Calum McFarlane bleibt damit der erhoffte Umschwung aus, nachdem Vorgänger Liam Rosenior nach dem 0:3 gegen Brighton vor zwei Wochen entlassen wurde (Chelsea trennt sich schon wieder von Cheftrainer).

Blitzstart schockt Chelsea

Die Gäste, die wegen des anstehenden Halbfinal-Rückspiels in der UEFA Europa League mit einer stark veränderten B-Elf antreten, starten perfekt: Taiwo Awoniyi köpft nach Flanke von Dilane Bakwa bereits in der 2. Minute zum 1:0 ein.

Nur zehn Minuten später der nächste Nackenschlag: Malo Gusto bringt Awoniyi im Strafraum zu Fall, Schiedsrichter Anthony Taylor zeigt nach VAR-Check auf den Punkt. Igor Jesus verwandelt den Elfmeter frech in die Mitte zum 2:0 (15.).

Chelsea bleibt bemüht, doch der Torfluch hält an – und die erste Hälfte endet auch noch mit bangen Momenten: Nachwuchsspieler Jesse Derry muss bei seinem Premier-League-Debüt nach einem heftigen Zusammenprall mit Zach Abbott verletzt vom Feld getragen werden.

Elfmeter-Drama und nächste Rückschläge

Im Anschluss an die dramatische Szene rund um Derry bekommt Chelsea einen Elfmeter zugesprochen und hat die Chance auf den Anschlusstreffer. Cole Palmer tritt an - und scheitert an Matz Sels, der stark pariert. Mit 0:2 geht es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel wird es noch bitterer: Morgan Gibbs-White setzt sich durch und legt auf Awoniyi quer, der seinen Doppelpack schnürt (52.).

Auch danach bleibt Chelsea vom Pech verfolgt: Ein Treffer von Joao Pedro wird wegen hauchdünnem Abseits aberkannt (73.).

In der dritten Minute der Nachspielzeit gibt es dann doch noch ein Highlight für die Heimfans: Joao Pedro trifft spektakulär per Fallrückzieher zum 1:3-Endstand (90.+3) und beendet damit die Torflaute von zuvor 566 Minuten.

Krise spitzt sich zu

An der nächsten Pleite ändert das aber nichts. Viele Fans verließen das Stadion bereits eine Viertelstunde vor Spielende.

In der Tabelle bleibt Chelsea mit 48 Punkten weiterhin auf Rang neun stecken und muss um die Europacup-Teilnahme zittern.

Nottingham hingegen sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf und verschafft sich als 16. ein Polster von sechs Zählern auf die direkten Abstiegsplätze.