Über 100 Millionen Euro? Topklubs jagen England-Star

Aston Villa ist drauf und dran sich in der kommenden Spielzeit für die UEFA Champions League zu qualifizieren.

Der Klub aus Birmingham steht aktuell mit 54 Punkten auf Platz vier in der englischen Premier League, der Vorsprung auf den ersten nicht Champions-League-Platz beträgt bereits sechs Punkte.

Einen großen Anteil am Erfolgslauf der "Villans" hat dabei der Engländer Morgan Rogers. Mit acht Toren und fünf Vorlagen in 31 Einsätzen ist der offensive Mittelfeldspieler Topscorer beim Traditionsverein.

Vertrag kürzlich erst verlängert

Die Leistungen des 23-Jährigen rufen daher auch einige europäische Topklubs auf den Plan.

Neben den englischen Giganten Arsenal, Chelsea und Manchester United soll laut "The Telegraph" auch Champions-League-Titelverteidiger PSG Interesse haben.

Allerdings dürfte ein Transfer des 13-fachen englischen Nationalspielers ziemlich teuer werden, denn Rogers hat erst kürzlich seinen Vertrag bis 2031 verlängert. Daher soll sich die potenzielle Ablösesumme im Bereich von 100 Millionen Pfund bewegen.

Auch Bayern zeigt Interesse

Trotz der hohen Ablöseforderung soll laut "Mirror" auch der FC Bayern München Interesse am Offensivspieler zeigen.

Rogers, der sowohl im offensiven Mittelfeld als auch auf den Flügeln spielen kann, soll die Verantwortlichen der Münchner mit seinen Leistungen in der vergangenen Champions-League-Saison überzeugt haben.