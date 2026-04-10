Frank Lampard: Die Auferstehung eines gescheiterten Trainers

"Send someone to Coventry" – diese englische Redewendung beschreibt das bewusste Ausgrenzen einer Person. Man spricht nicht mehr mit ihr, meidet ihre Gesellschaft und tut so, als existiere sie nicht mehr. Im Herbst 2024 schien genau dieses Schicksal auch Frank Lampard ereilt zu haben.

Der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler war mittlerweile seit 18 Monaten ohne Job. Nach seinen Stationen beim FC Chelsea und beim FC Everton galt er vielerorts als gescheiterter Trainer, in der Premier League als verbrannt.

Lampard, einst einer der prägenden Spieler seiner Generation, wurde zunehmend in einem Atemzug mit jenen Ex-Stars genannt, deren Trainerkarrieren nie an ihre Spielerlaufbahnen anknüpfen konnten – Andrea Pirlo, Thierry Henry oder Wayne Rooney. Allerdings sollte ausgerechnet Coventry zu dem Ort werden, an dem Lampards Karriere eine entscheidende Wende nahm. Doch der Reihe nach.

Eine unpopuläre Entscheidung

Im November 2024 steckte der englische Zweitligist Coventry City tief in der Krise. Noch in der Vorsaison gehörten die „Sky Blues“ zu den Teams der Stunde in der Championship. Nun hatte der Klub nur vier seiner ersten 14 Ligaspiele gewonnen und rangierte auf Platz 17, mitten im Abstiegskampf.

Klubeigentümer Doug King reagierte auf die Krise und traf eine Entscheidung, die bei vielen Fans für Entrüstung sorgte: Er entließ Cheftrainer Mark Robins.

Fast acht Jahre lang hatte der Brite die sportlichen Geschicke in der 370.000-Einwohner-Stadt in den West Midlands gelenkt, Coventry aus der viertklassigen League Two bis in die Championship und 2023 sogar ins Finale der Aufstiegs-Playoffs geführt, das erst im Elfmeterschießen gegen den späteren Aufsteiger Luton Town verloren ging.

Dazu kam ein FA-Cup-Halbfinale, in dem erst gegen Manchester United im Old Trafford Endstation war. Robins war Vereinslegende, Architekt des Aufschwungs und Identifikationsfigur zugleich - doch selbst dieser Kredit reichte aufgrund der sportlichen Situation nicht mehr aus.

Die Stimmung verschlechterte sich weiter, als Robins Nachfolger präsentiert wurde: Frank Lampard. Ausgerechnet er sollte Coventry retten. Ein Trainer, den viele schon abgeschrieben hatten. Dessen Ruf aber deutlich schlechter war als seine tatsächlichen Leistungen.

Eine turbulente Trainerkarriere