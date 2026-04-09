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Liverpool verliert langjährigen Leistungsträger

Andrew Robertson wird die "Reds" nach neun Jahren und bisher 373 Einsätzen im Sommer verlassen.

Liverpool verliert langjährigen Leistungsträger Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Der Liverpool FC und Andrew Robertson gehen ab Sommer getrennte Wege!

Der Kapitän der schottischen Nationalmannschaft, dessen Kontrakt Ende Juni ausläuft, wird den Vertrag bei den "Reds" nicht verlängern. Wo die Karriere für den 32-jährigen Außenverteidiger weitergeht, steht noch nicht fest.

Robertson kam 2017 von Hull City an die Anfield Road, wurde zur Stammkraft und bei Liverpool bisher in 373 Spielen eingesetzt. Dabei gelangen ihm 13 Tore und 69 Assists.

Nicht mehr gesetzt

Mit Liverpool gewann der Verteidiger zweimal die Premier League, 2019 die Champions League, den FA-Cup, zwei Ligapokale sowie die Klub-WM, UEFA Superpokal und Community Shield.

In dieser Saison verlor der Schotte unter Arne Slot aber seinen Stammplatz und kam häufig als Einwechselspieler.

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